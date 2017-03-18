HSYK , 202 hâkim ve savcıyı ihraç etti

HSYK Genel Kurulu ile ilgili bilgi veren HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, daha önce ihraç edilen hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcının daha durumunu görüştüklerini bildirdi.



Yılmaz, toplantı sonunda, olağanüstü hal kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname gereği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak, irtibat ve bağlantısı olduğu iddia edilen 202 hakim ve savcının, açığa almadan meslekten ihracına karar verdiklerini kaydetti.



HSYK, son olarak 20 Şubat'ta 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten çıkarılmalarına karar vermişti. Bu rakamla ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 886 olmuştu. Bugün 202 hakim ve savcının daha ihracı ile toplam sayı 4 bin 88'i buldu.

Eskişehir'de 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı

'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ihraç edilen 202 hakim ve savcıdan, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 hakim ile 1 savcı Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihraç edilen hakim ve savcılardan haklarında gözaltı kararı bulunan hakimler M.E. ve E.İ.'yi Eskişehir kent merkezinde, hakim N.T. ve savcı B.E.'yi de Beylikova İlçesinde gözaltına aldı. Evlerinde ve adliyelerdeki odalarında arama yapılan 3 hakim ve 1 savcı daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltındaki savcı ve hakimlerin TEM Şubesinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yapılacağı Ankara'ya götürülecekleri belirtildi.

Aksaray'da 2 hakim gözaltına alındı

Aksaray’da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

Aksaray’da soruşturma kapsamında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile meslekten ihraç edilen 1.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim R.G. ve 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ö.D., Aksaray Sulh Ceza Hakimliğince haklarında çıkarılan yakalama kararı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.