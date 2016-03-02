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MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ı da babalıktan men etmişler!

MİT TIR’ları soruşturmasında savcıların savunmasını yayımlayan gazeteci Arzu Yıldız, annelikten men edildi

19 Mayıs 2016 11:49

MİT TIR'ları soruşturmasında savcıların savunmasını yayınlayan Arzu Yıldız, hapis ve annelikten men cezası aldı. 2 çocuk annesi olan Yıldız'ın annelik hakkının elinden alınmasına Can Dündar Twitter'dan "Biz ucuz atlatmışız, hiç olmazsa babalıktan men edilmedik" diyerek tepki göstermişti.

Kısa süre sonra bir tweet daha atan Dündar, aslında mahkemenin kendisi için de benzer bir kararı verdiğini ancak oğlu 18 yaşını geçtiği için bir anlamı olmadığını söyledi. Dündar şöyle yazdı: "Şimdi avukatım uyardı: Meğer bizi de MİT TIR'ları davasında babalık hakkından men etmişler. Benim oğlan 18'den büyük olduğundan kurtarmışım."

Dündar'ın paylaştığı mesaj şöyle:

 

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