Gazeteci Arzu Yıldız, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hakim karşısına çıktı

Gazeteci Arzu Yıldız, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile hâkim karşısına çıktı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Gazeteci Arzu Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Konu ile ilgili soruşturma geçirdiği dönemde hamile olup doğum yaptığını belirten Yıldız, iddianameyi inceleyemediği söyledi. Yıldız, mahkemeden savunma için süre istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek ve Bağcı'nın avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Katılma taleplerinin kabulüne karar veren Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Yıldız'a savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Gazeteci Arzu Yıldız hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan iddianame hazırladı. İddianamede mağdur olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemde Adalet Bakanı olan Kenan İpek ile yine aynı dönemde Adalet Bakanlığı Müsteşarı olan Basri Bağcı gösterildi. İddianamede suç duyurusunda bulunan makamın ise Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olduğu belirtildi.

İddianamede, gazeteci Arzu Yıldız hakkında yapılan suç duyurusunun önce terör örgütünü övdüğü gerekçesi ile Anayasa Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'na gönderildiği anlatıldı. İddianamede, Yıldız'ın tweet ve rtweetlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren Anayasa Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Yıldız hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verip dosyayı Basın Suçları Bürosu'na gönderdiği kaydedildi.

Savcılık ifadesinde ise Yıldız, Twitter hesabında, ‘retweet ettiği her tweeti onayladığım anlamına gelmez' şeklinde uyarı bulunduğunu kaydetti. Söz konu retweetler nedeniyle tweet sahiplerine değil de şahsının suçlanmasına anlam veremediği kaydeden Yıldız, “Tweetlerde hakaret, iftira söz konusu olmadığı gibi çoğunlukla da basına yansımış, resmi tutanaklara da girmiş ifadeler yer almaktadır. Ben gazeteciyim. Basınla ilgili olayları takip ettiğim için ilgili yazıları tüm basın mensuplarına sunmak amacıyla retweetledim. Yazılanların hiçbiri tarafımdan yazılmış değildir. Bana ait iddia ve sözler de değildir.” dedi.

Yıldız tarafından kullanılan ibarelerin düşünceyi açıklama ve düşünceyi yayma özgürlüğü dışında olduğunu ileri süren savcılık, Yıldız dava hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılmasını istedi.

Gazeteci Arzu Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemde Adalet Bakanı olan Kenan İpek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı olan Basri Bağcı'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılanıyor.