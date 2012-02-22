MİT kanunundaki değişiklikle Yeşil hakkındaki arama kararı da düştü

T24 - 4 eski MİT’çi ile teşkilatın başındaki isim Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılması nedeniyle, MİT kanununda yapılan değişiklikten, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım da yararlanıyor. MİT görevlilerini soruşturmayı Başbakan’ın iznine bağlayan düzenlemeyle, çok sayıda faili meçhul cinayetten aranan ‘Yeşil’ hakkındaki yakalama kararı da düştü. Yeşil hakkındaki soruşturmalar için Başbakan’dan izin isteneceği kaydedilen haberde, Başbakanlık kaynaklarının da, "Talep gelirse izin verilecek" dediği yazıldı.

Taraf gazetesinin Arzu Yıldız imzasıyla yayımlanan 'Yeşil'e izin var mı Sayın Başbakan' başlıklı manşet haberine göre, Yıldırım hakkında, Tunceli Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Savcılığı’nın talebiyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin çıkardığı yakalama kararı, yeni düzenlemeyle düştü. Yine faili meçhul cinayetlerle ilgili Diyarbakır ve Ankara’da sürmekte olan dava ve soruşturmalarda da ‘Yeşil’le ilgili cezai takibat yapılabilmesi için Başbakanlık’tan izin istenmesi gereğinin ortaya çıktığı kaydedilen haberde, eski MİT’çiler Mehmet Eymür, Yavuz Ataç ve Müfit Sement için de izin gerekli olduğu bilgisi yer aldı.