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Politika

Cumhurbaşkanı'ndan MİT yasasına jet onay

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen ve bugün Köşk'e gönderilen MİT kanununda değişiklik yapan kanun onaylandı.

17 Şubat 2012 21:27

 

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT mensupları veya kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6278 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 
 
Yasaya göre MİT mensupları veya başbakan tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere kamu görevlileri arasından görevlendirilenler hakkında, görevin niteliğinden doğan veya görev sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlı olacak.  
 
Bu kişiler hakkında özel yetkili mahkemelerin görev alanlarına giren suçları işledikleri iddiasıyla soruşturma yapılmasında da başbakanın izni aranacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda da başbakanın iznine bağlı olma hükmü uygulanacak.  
 
 
 

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