Tartışmalı 'MİT yasası' Meclis'ten geçti

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile emekli MİT mensupları hakkındaki soruşturmayı durdurmak amacıyla hazırlanan MİT Yasası değişikliği dün TBMM Genel Kurulu’nda sert tartışmalar arasında 63 ret oyuna karşın, 266 oyla kabul edildi.

Muhalefetin “Başbakanlara özel çete kurma yetkisi veriliyor” eleştirilerine karşı iktidar, getirilen dokunulmazlık zırhının kapsamını iki rötuşla daralttı.



‘Belirli bir görev’



1’inci maddedeki “özel bir görev” yerine “belirli bir görev” ifadesi getirildi ve korunacakların “kamu görevlisi olması” şarta bağlandı. Bu yeni maddeye göre, MİT mensupları ile Başbakan tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere yetkilendirilen kamu görevlileri hakkında Başbakan’dan izin alınmadan soruşturma açılamayacak. 2’nci madde ise devam eden soruşturmalar ile daha önce açılmış davaların dosyalarını kapsıyor. Kabul edilen bu maddeye göre de bu soruşturmalar ve dava dosyaları da Başbakan’ın onayına gidecek, izin vermediği soruşturmalar kapatılacak, davalar düşecek.

Genel Kurul’daki gergin görüşmelerde MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Hukuk dışı bir talimat vermediyseniz bu koruma kollama niye? Gelin kapalı oturum yapalım, yüreklice ne talimat verdiğinizi söyleyin” dedi.



Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz



MİT Yasası’nda değişiklik yapan teklifi AKP yasalaştırırsa, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Yapılmak istenen hukuk devletine aykırıdır. Soruşturmayı başbakanın iznine bağlamak demokrasi açısından risklidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “MİT Yasası’nda değişiklik yapan teklifi, AKP yasalaştırırsa, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Yapılmak istenen hukuk devletine aykırıdır. Bazı devlet görevlileriyle ilgili soruşturmayı Başbakan’ın iznine bağlamak demokrasi açısından risklidir” dedi.



Muharrem İnce: Kutsal Başbakan



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “‘Kutsal devleti yıktık’ diyorsunuz ama ‘Kutsal Başbakan’ yaratıyorsunuz. ‘Tanıyorum iyi çocuktur’ diyen Genelkurmay Başkanı ile bugün Başbakan’a verdiğiniz yetki arasında ne fark var? Bu Meclis yürütmenin yasa dışı işlerine yasal kılıf oluşturma yeri olamaz” diye konuştu. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da, “BDP’nin içinde bir tane MİT’çi yok. Bir tane gösterin bana, istifa edeyim” dedi.



Bekir Bozdağ: KCK'yı MİT'in kurduğunu söylemek iftiradır



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ eleştirileri “‘Bakın ey milletvekilleri siz bunları yaparsanız ileride başınıza neler gelir’ diye parlamentoyu tehdit etmek milletvekillerinin yapacağı iş değildir. Bu ülkenin Başbakanı’nı terör örgütlerinin ağzıyla suçluyorsunuz. Terör örgütü yandaşlarına inanıyoruz ama hükümete inanmıyoruz. PKK’yı veya KCK’yı MİT’in kurduğunu söylemek MİT’e ve bu ülkeye yapılan bir iftiradır. Onca şehidimize yapılmış bir iftiradır” sözleriyle yanıtladı.

Yasadaki değişiklik teklifinin 1’inci maddesi üzerinde MHP’nin değişiklik önergesi görüşülürken, bu parti milletvekillerinin verdiği önerge üzerine kapalı oturuma geçildi.

İzleyiciler, basın mensupları ve tutanak memurları Genel Kurul dışına çıkarılırken, kapalı oturumlarda görev yapacak yeminli tutanak memurları ile sağır ve dilsiz kavaslar içeri alındı.

Genel Kurul Salonuna duvarı bulunan basın büroları da kapatıldı. Ancak kapalı oturum kısa sürdü. MHP’nin, PKK ile yürütülen gizli görüşmelerle ilgili bilgi verilmesi talebi kapalı oturumda bir kez daha görüşüldü ve AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Daha sonra geçilen açık oturumda Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin iki maddesi de kabul edildi.



