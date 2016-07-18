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15 Temmuz Darbe Girişimi

MİT, Genelkurmay'ı böyle uyarmış

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın saat 16.30'da Genelkurmay 2. Başkanı'na hareketliliği bildirdiği belirtildi

18 Temmuz 2016 23:10

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 15 Temmuz darbe girişimini ilk olarak saat 16.00'da Genelkurmay Başkanlığı'na bildirdiği ve takiben 16.30'da bir uyarı daha yaptığı öğrenildi.

NTV'nin haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi MİT istihbaratı ile saat 16:00’da öğrendi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 16:30’da Genelkurmay 2. Başkanı’na hareketliliği bildirdi. 17:30’da ise karargaha giderek Genelkurmay 2. Başkanı’nı bilgilendirme yaptı.

Fidan saat 18:00’de Genelkurmay 2. Başkanı ile  birlikte toplantı yaparak gerekli tedbirleri ele aldı. Genelkurmay Başkanı 18:30’da tüm birliklere talimat verdi.

Talimatlarda tüm hava sahasının kapatılması, askeri uçaklara uçuş izni verilmemesi ve askeri araç ve tanklardaki hareketliliğin izlenmesi istendi.

Darbe girişiminin deşifre olması nedeni ile gece saat 03:00’de yapılması planlanan girişimin saati erkene alındı.

 

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