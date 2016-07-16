MİT: Darbe püskürtüldü; Hulusi Akar kurtarıldı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Basın Müşaviri Nuh YIlmaz, Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.

Yılmaz, rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarıldığını söyledi.

Yılmaz, “Paralel yapının son çırpınışı sonuçsuz kaldı” dedi.

Yılmaz, "Darbenin parçası olan herkes yarın vatana ihanetten yargılanacak" diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan üçü yüksek rütbeli 13 askerin tutuklandığını söyledi.

Askeri helikopterin MİT'i ateş altına aldığı anlar kameraya böyle yansıdı: