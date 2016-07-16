İstanbul Valisi: Darbe girişiminde bulunan gruba karşı operasyon başladı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 'darbe girişimi'nde Valilik binasına yönelik harekâtın püskürtüldüğünü belirtti. Şahin, 3. zırhlı birliklerin darbeye teşebbüs eden askerlere karşı operasyona başladığını belirtti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklaması şöyle:

"Valiliğe yönelik girişim püskürtüldü. Güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, birlikte ufak bir gruba karşı önlemi alıyorlar. 3. zırhlı birlikler ve bu darbeye teşebbüs birlikler, anayasal suç işleyen gruba karşı operasyon için yola çıktı.

"1. Ordu Komutanımız ile olayları koordine ediyoruz. Gerektiğinde doğrudan operasyona gelecekler. Planları, operasyonları yürütüyor. Gözaltılar var, artacak"