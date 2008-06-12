Misyoner, başpapaz, Müslüman ve uzman çavuş

Hakkında, Anadolu’da 15 yıl misyonerlik yapıp, başpapazken Müslümanlığı seçerek halkı kışkırttığı bu aradaysa Emekli Sandığı’na primleri yatan bir askeri istihbarat elemanı olduğu iddiaları olan İlker Çınar, Hürriyet’e konuştu. İddialar için önce "Orasını boş bırakıyorum. Ne yaptımsa devletim için yaptım" diyen Çınar, daha sonra ısrarlı sorular karşısında, 1992-95 yılları arasında Uzman Çavuş olduğunu, bu görevden misyonerliği sürdürme amacıyla ayrıldığını söyledi.

BUGÜN Gazetesi’nin dün sürmanşetten verdiği haber, gündeme bomba gibi düştü. Gazetenin haberinde, başpapazken Müslüman olan, ardından da Trabzon ve Malatya’da işlenen misyoner cinayetleri öncesinde kışkırtıcı konuşmalar yapan İlker Çınar’ın, aslında askeri istihbaratın maaşlı elemanı olduğu ve papazlık yaptığı dönemde bile, Emekli Sandığı’na sigorta primlerinin yattığı iddia edildi. Bugün Gazetesi’nin dünkü sayısında, Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan tarafından yazılan "Provokatör uzman çavuş" başlıklı haberde, İlker Çınar ile ilgili olarak şu iddialar yer aldı:

İşte bomba iddialar

Misyoner cinayetleri öncesi açıklamalarıyla halkta nefreti körükleyen İlker Çınar, Trabzon’da Rahip Santaro, yazar Hrant Dink, Malatya’da Zirve Yayınevi cinayetleri öncesinde yaptığı kışkırtıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Eski papaz İlker Çınar, Emekli Sandığı Mersin Bölge Müdürlüğü’de 16 Ağustos 1992 tarihli girişle 706661xx sicil numarasıyla uzman çavuş olarak kaydı bulunuyor.

İlker Çınar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı istihbarat elemanı olarak görev yapıyor. Rütbesi Uzman Çavuş.

İlker Çınar papaz olduğu dönemde de, Emekli Sandığı sigorta primleri devlet kuruluşu tarafından düzenli yatırıldı.

İlahiyatçı Zekeriya Beyaz ile birlikte 28 Şubat 2005 tarihinde Flaş TV’de Hulki Cevizoğlu’nun programında yardımcısı Sinan Yorulmaz’la canlı yayında Müslüman oldu.

1992’den beri kaydı var

Bu haberler üzerine yapılan araştırmalarda, İlker Çınar’ın 1992’den bu yana Emekli Sandığı’nda ’uzman çavuş’ olarak kaydının bulunduğunu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri doğruladı. SGK yetkilileri, "Anne adı Cemile, baba adı Mevlüt olan 1970- Tarsus doğumlu İlker Çınar’ın, 1992’den itibaren jandarma uzman çavuş olarak kaydı bulunuyor. Bu kişinin halen çalışıp çalışmadığını biz değil, bağlı olduğu kurumu bilir" bilgisini verdiler.

Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri ise, "Hiçbir dönemde İlker Çınar isimli bir personelin bulunmadığını" belirtti. Başka birimlerde böyle bir kişi olup olmadığı konusunu bilmediklerini ifade eden jandarma yetkilileri, bu kişinin misyonerlik faaliyetleri konusunda bilgi almak amacıyla bir süre kullanılmış olabileceğini söyledi.

Kara Kuvvetleri doğruladı

Çınar’ın Bugün’de iddia edildiği gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda "Piyade Uzman Çavuş" olarak 1992 Ağustos ayından itibaren 1995 ortalarına kadar çalıştığı ve daha sonra Komutanlıkla ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Misyonerliğe karşı dernek bile kurdu

İLKER Çınar, Tarsus Uluslararası Proteston Kilisesi Başpapazı iken 2005 yılının Ocak ayında Müslüman oldu. Çınar, işlemlerini tamamlayarak Mayıs ayında da Tarsus Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçe vererek kimliğindeki ’Hıristiyan’ yazısını sildirip ’İslam’ yazdırdı. 17 yaşındayken misyonerlerin etkisi altında kalarak Hıristiyan olduğunu belirten Çınar, Müslüman olduktan sonra "Dinimin bütün gereklerini yerine getiriyorum. Namaz kılmaya da başladım" dedi. Müslüman kimliğine kavuşan Çınar, aynı yılın Eylül ayında Tarsus Kaymakamlığı’na başvurarak Siyasi Misyonerliğe Karşı Güçbirliği Derneği’ni kurdu. Tarsus Müftülüğü’nün düzenlediği misyonerlikle ilgili konferansa konuşmacı olarak da katılan Çınar, misyonerliğin milli kimliğe zararlı etkilerini anlattı.