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Yaşam

MissPera: Türkiye’nin parfüm ve kozmetik sitesi

Türkiye'nin yeni kozmetik ve kişisel bakım sitesi MissPera birçok markayı kendi bünyesinde toplamayı başardı

10 Nisan 2012 14:32

Türkiye’nin ilk online alışveriş sitesi olan Markafoni, grup şirketlerine geçtiğimiz yıl bir yenisini daha ekledi. MissPera ile kozmetik ve parfüm sektörüne hızlı bir giriş yapan şirket, makyaj ürünlerinden erkek ve kadın bakım ürünlerine kadar tüm kozmetik ürünlerini aynı çatı altında topladı.

2011 Ekim ayında faaliyete geçen MissPera, bünyesinde her gün daha da artan birçok kozmetik markasına yer veriyor. MissPera Genel Müdürü Ali Şahin, 100’den fazla kozmetik markasıyla çalıştıklarının altını çizerken, yeni anlaşmalarla, yeni markaların misspera.com’da satışa sunulacağının da sinyallerini verdi.


MissPera parfümde tek adres olmaya hazırlanıyor


Özellikle parfüm kategorisi üzerine yoğunlaşan MissPera, 500’den fazla parfüm çeşidi ve dünya devi parfüm markalarının satışını gerçekleştiriyor. 80 parfüm markasıyla hizmet veren e-ticaret sitesinde Chanel, Tom Ford, DKNY, Dolce Gabbana, Armani, Lacoste, Christian Dior, Diesel, Hugo Boss başta olmak üzere daha birçok seçenek yer alıyor.


Ücretsiz kargo


MissPera, zengin ürün yelpazesi ve uyguladığı indirimli fiyat politikasının yanı sıra ücretsiz kargo seçeneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Siparişiniz 24 saat içerisinde kargoya veriliyor ve en geç 3 gün içerisinde kapınıza teslim ediliyor.

Üstelik 30 gün içerisinde ücretsiz iade imkanı da sunan MissPera, alışverşinizi keyifli hale getiriyor.


7/24 müşteri desteği


MissPera müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve tüm soru, öneri ve şikayetlerinizi 7 gün 24 saat dinliyor. İster 444 4 707 numaralı çağrı merkezini arayarak, isterseniz de info@misspera.com adresine mail atarak aklınıza takılan her türlü konuda destek alabilirsiniz.

http://www.misspera.com

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