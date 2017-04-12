Mission: Impossible 6'in Paris'teki setinden yeni fotoğraflar yayınlandı

Oyuncu Tom Cruise'un başrolünde çekilen Görevimiz Tehlike 6 filminin çekimlerine Paris'te başlandı, setten de fotoğraflar paylaşıldı.

Ajan Ethan Hunt'ın maceralarının anlatıldığı diğer beş filmden oldukça farklı bir karakterle bu filmde yer aldığı Görevimiz Tehlike 6'nın çekimlerinde Tom Cruise ile beraber Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris ve Alec Baldwin gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Christopher McQuarrie'nin yaptığı film 27 Temmuz 2018'de vizyondaki yerini alacak.