'Miss Universe' için Efes Antik Kenti klibi

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- MISS Turkey 2017 Yarışması\'nda ikincisi seçilerek ABD\'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan \'Miss Universe\'te Türkiye\'yi temsil etme hakkını kazanan İzmirli Pınar Tartan, yarışma için hazırladığı klibiyle kendisiyle birlikte, Türkiye\'yi ve Efes Antik Kenti\'ni de tanıttı.

Yaşar üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Pınar Tartan\'ın, 26 Kasım 2017\'de ABD\'de düzenlenecek \'Miss Universe\'te kendisiyle birlikte Türkiye\'yi, İzmir\'i tanıtarak Türk turizmine katkıda bulunması amacıyla çok özel bir klip hazırlandı.

Pınar Tartan\'a dünyaca ünlü İzmirli modacı Zühal Yorgancıoğlu da destek verdi ve Efes Antik Kenti\'nde yapılacak olan fotoğraf ve video çekimlerinde kullanılmak üzere Yunan mitolojisine göre Truva savaşına neden olan dünyanın en güzel kadını Helen\'in kıyafeti başta olmak üzere bu formata uygun 4 kıyafet verdi. İzmir\'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi Efes Antik Kenti\'nde gün boyu süren çekimlerde Celcius Kütüphanesi, Antik Tiyatro ve değişik bölümlerde, yerden ve havadan drone ile çekimler yapıldı.

Ören yerini gezen Japon, Çinli ve Koreli turistler de yoğun ilgi gösterip, Pınar Tartan\'ın fotoğraflarını çekti, ayrıca birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Bu yüzden zaman zaman çekimler aksadı. Yapımcı Anıl Elçi tarafından saatlerce yapılan çekimlerin içinden özenle seçilen görüntülerden 1.5 dakikalık bir tanıtım klibi hazırlandı.

Çekimle ilgili bilgi veren Miss Universe adayı Pınar Tartan, İzmir\'i tanıtıyor olmaktan, Efes\'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir\'in şirin ilçesi Selçuk\'ta yer alan Efes\'i tanıtıyor olmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Tartan, \"Çok önemli bir antik kenti, bütün dünyaya gösterecek olmak benim için bambaşka bir duygu. ABD\'ye daha önce gitmemiştim. Orada yarışıyor olmak ve 95 ülke güzeline karşı ülkemi temsil etmek benim için büyük heyecan ve deneyim olacak\" dedi.

Tartan, Las Vegas\'ta 26 Kasım\'da gerçekleşecek finale hazırlanmak üzere 11 Kasım\'da bu kentte düzenlenecek kampa katılacak.



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