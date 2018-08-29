Miss Mediterranean güzelleri basın karşısında

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Tanıtım Production tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması\'nın 12 finalisti, basın karşısına çıktı.

\'Akdeniz Güzelini Arıyor\' sloganı ile düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması finalistleri, ilk kez basın karşısına çıktı. Jürinin ön elemesinin ardından finale kalan 12 yarışmacı, verilen kokteylde güzellikleriyle dikkat çekti.

Tanıtım kokteyliyle birlikte yarışma kampının da startını verdiklerini belirten Tanıtım Production Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut, finalin 9 Eylül gecesi Belek\'te yapılacağını söyledi. Bulut, kampın iki hafta süreceğini kaydetti. Yarışmaya katılımın ulusal boyutta olduğunu vurgulayan Bulut, \"Organizasyonumuz AY-ÇA Estetik ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. 28 Ağustos günü startını verdiğimiz yarışmamızın büyük finaline kadar önümüzde dolu dolu 2 hafta var. Finalistlerin bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Jüri karşısında en yüksek notu almak için çalışacaklar\" diye konuştu.

Yarışmanın finaline kalan Kardelen Karataş, Pakize Dilara Ataseven, Ecehan Çalışkan, Yağmur İpek Kapson, Elif Aslan, Simge Kulen, Gülbin Aslan, İpek Arsu, Aylin Sevgili, Selver Mira Atagül, Hamide Güven ve İrem Mungan, tanıtım kokteyline tek tip elbiseyle katıldı.



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