'Miss Aura'nın kraliçesi Tatar Khusainova

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması\'nın birincisi, Tatar Kamilla Khusainova (20) oldu.

Miss Aura International Güzellik Yarışması için Kemer\'e gelen 28 ülke güzeli, 10 günlük kamp sürecinin ardından Rixos Sungate Otel\'de yapılan final gecesinde sahneye çıktı. İlk olarak sahnede özel becerilerini sergileyen güzeller, ardından milli kıyafetleriyle boy gösterdi.

Gösterilerin ardından jüri tarafından seçilen 12 yarı finalist, bikiniyle sahneye çıkarak jüriden puan almaya çalıştı. Güzeller sahneye son olarak elenen arkadaşları eşliğinde gece kıyafetleriyle çıkarken, sonuçlar okunmaya başladı. Gecede sponsor güzellerinin açıklanmasının ardından son 3\'e Tatar, Rus ve Çekyalı güzeller kaldı.

Heyecanlı bekleyiş sonunda Çekyalı Angelina Kostyshyn (22) 3\'üncü olarak açıklandı. Miss Aura International Güzellik Yarışması\'nın birincilik tacını giyecek güzelin açıklanmasını bekleyen 2 finalist Tatar Kamilla Khusainova ile Rus Violetta Milovanova (18) büyük heyecan yaşadı. Üniversitede spor öğretmenliği okuyan Tatar Khusainova yarışmanın birincisi olarak açıklanınca büyük sevinç yaşadı. Rus güzel Milovanova ise ikinci oldu. Tatar Kamilla Khusainova tacını 2017 yılının güzelinden aldı.

Türk yarışmacı Perihan Koz ise yarışmanın sponsoru Anex Tour\'un güzeli seçildi. Güzeller bir süre daha Kemer\'de kalacak ve ardından ülkelerine dönecek.



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