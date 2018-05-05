Miss Apollon güzelleri yarışmaya hazırlanıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde 8 Mayıs Salı günü 10\'uncusu düzenlenecek Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması için 10 ülkeden 18 güzel kampa girdi.

Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması için geri sayım başladı. Didim\'de geleneksel hale gelen yarışmanın 10\'uncusu, bu yıl 8 Mayıs Salı akşamı yapılacak. Yarışmaya Rusya, Çekya, Tataristan, Kırgızistan, Kazakistan, Litvanya, Belarus, Sırbistan, Macaristan ve Özbekistan\'dan katılan 18 güzel kampa girdi. Otelde provalara başlayan, denizde yüzerek ve havuz başında güneşlenerek tatil yapan adaylar, kamp süresince Didim ve yöresindeki dünyaca ünlü Apollon Tapınağı, Efes Müzesi, Meryemana gibi tarihi yerleri gezecek. Güzeller, Salı akşamı ise final gecesinde boy gösterecek.

Yarışmada renkli şovların sahneleneceğini belirten yarışma organizatörü otel zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bağcı, mitolojide müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı olan Apollon\'un anısını yaşatmak, her dokusunda tarih bulunan Didim\'i tanıtmak maksadı ile geleneksel olarak her yıl Miss Apollon Güzellik Yarışması\'nı grup otellerinde organize ettiklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI