Mısırlı aktör Mahir Essam hayatını kaybetti

Mısırlı aktör Mahir Essam, Dünya Kupası'nda oynanan Mısır-Uruguay maçını izlerken beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

Zoqaq El Madaa filmiyle ülke çapında üne kavuşan Mahir Essam evinde mücadeleyi izlerken beyin kanaması geçirdi.



Kısa bir süre önce beyin kanaması geçirdiği belirtilen Essam'ın maç esnasında da tekrar beyin kanaması geçirerek hayata veda ettiği bildirildi.



38 yaşındaki Essam'ın izlerken hayatını kaybettiği maçta Mısır son dakikada yediği golle mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.