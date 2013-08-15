T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Mısır'ın geleceğini şekillendirecek mücadele'

BBC'nin Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen, 'Mısır'da 'bu mücadeleyi kazanan her şeyi kazanmış olacak' havasının hakim olduğu' yorumunu yaptı

15 Ağustos 2013 20:20

 

Jeremy Bowen
BBC Orta Doğu Editörü

Mısır'daki çatışmanın iki tarafı da ülkenin kaderinin söz konusu olduğunu düşünüyor.

Muhtemelen de haklılar.

Kahire sokaklarında ve Mısır'ın dört bir yanında yaşananlar bundan sonraki kuşağın nasıl bir ülkede yaşayacağını belirleyecek.

2011 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in düşüşünü takip eden çoşkulu günler bugün çok uzakta kalmış gibi.

Şu anda, "bu mücadeleyi kazanan her şeyi kazanmış olacak" havası hakim.

Muhammed Mursi, ordu tarafından devrilip hapse atılmadan önce, vaadettiği gibi bütün Mısırlıların değil ama yalnızca mensup olduğu Müslüman Kardeşler hareketini destekleyenlerin cumhurbaşkanı oldu.

Müslüman Kardeşler 1928'den beri iktidar için mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Mursi ve Müslüman Kardeşler, ulusal bir uzlaşma zemini oluşturmak yerine ellerine geçen fırsatı Mısır'ı yeniden yapılandırmak için kullanmayı seçti.

Şu anda Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah el Sisi ve destekçileri de aynen bunu yapıyor.

Demokratik bir siyasi düzen kurmak istediklerini iddia ediyorlar fakat Müslüman Kardeşler'e yönelik saldırının şiddeti bu hareketi siyasi sahneden tamamen silmek istediklerine işaret ediyor.

Her zaman olduğu gibi Arap dünyasının gözü Mısır'ın üzerinde.

Bundan 18 ay kadar önce Müslüman Kardeşler ve diğer ülkelerdeki müttefikleri Arap ayaklanmalarının galibi gibi görünüyor, seçimler kazanıyordu.

Şimdi ise Müslüman Kardeşler'e tepki dalgası yükseliyor olabilir.

Ne var ki Kahire'de Müslüman Kardeşler öncülüğündeki eylemlere yönelik saldırılar, Mısır'ın krizine bir çözüm getirmiyor, aksine derinleştiriyor.

ETİKETLER

mısırdarbemursiordumüslüman kardeşlermücadele

İlgili Haberler

'Mısır toplumunda iyileşmesi yıllar alacak bir bölünme oluştu'

Avrupa basını Mısır’da yaşanan katliama geniş yer ayırdı. Independent’tan Robert Fisk, ‘Dünkü şiddet Mısır toplumu içinde, iyileşmesi yıllar alacak acımasız bir bölünme yarattı’ dedi

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin gözaltı süresi uzatıldı

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı

Financial Times: Erdoğan Mısır'da arabuluculuk yapsın

Financial Times'ın Mısır'daki gelişmelerin değerlendirildiği başyazısında, çatışmalı durumun aşılması için 'diplomasiden daha fazlası gerektiği' ifade edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24