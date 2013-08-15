Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin gözaltı süresi uzatıldı

Askeri darbenin ardından güvenlik güçleri tarafından sık sık gerçekleştirilen katliamlarla gündemden düşmeyen Mısır'da mahkeme, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin gözaltı süresini 30 gün daha uzattı.

Mahkeme 12 Ağustos tarihinde de Mursi'nin gözaltı süresini 15 günlüğüne uzatmıştı.

Dün ordu ve polisin kanlı müdahalesine maruz kalan binlerce Mısırlı, Adeviye ve Nahda meydanlarında Mursi'nin serbest bırakılması ve koltuğunun iade edilmesi için oturma eylemleri düzenliyordu.

Nerede olduğu bilinmiyor

Açıklanmayan bir yerde tutulan Mursi, 2011'de Hüsnü Mübarek'in iktidarının sonunu getiren devrim sırasında Vadi el-Natrun Cezaevi'nden 33 Müslüman Kardeşler mensubuyla firar ederken Hamas ile işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Böylece 3 Temmuz darbesinden bu yana alıkonan Mursi’nin tutukluluğu üçüncü kez uzatılmış oluyor.