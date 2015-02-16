Mısır'dan Libya'ya ikinci saldırı

IŞİD’in 21 Mısırlıyı idam ettiği görüntülerinin yayınlanmasının ardından Mısır, Libya’daki IŞİD hedeflerine yönelik ikinci saldırısını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlatılan ilk saldırıda Libya'nın Darna kenti hedef alınmıştı.

Sisi, Libya'da 21 Mısırlının IŞİD tarafından öldürülmesine ilişkin, "Mısır, uygun zamanda ve şekilde bunun cevabını verme ve insanlıktan nasibi olmayan bu katillerden kısas hakkını saklı tutuyor" açıklaması yaptı.

AP'nin haberine göre, IŞİD'e yakın bir internet sitesinin dün yayınladığı videoda haftalar önce kaçırılan 21 Mısırlı Kıpti'nin başlarının kesilerek infaz edildiği görülüyordu.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi olayın ardından 7 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Fransa ve Öısır BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, terör örgütü IŞİD ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hollande ve Sisi'nin, Libya'daki IŞİD saldırılarıyla ilgili olarak bugün telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "İki devlet başkanı, Libya'daki durumu ve IŞİD'e yönelik operasyonları görüştü. İki lider de BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda toplanmasının önemine ve uluslararası kamuoyunun söz konusu tehlikeye karşı yeni önlemler alması konusunda görüş birliğine vardı. Hollande ve Sisi ayrıca bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve istişarelerin sürdürülmesi konusundaki iradelerini teyit etti" ifadesi kullanıldı.

Türkiye nefretle kınadı



Türkiye, terör örgütü IŞİD'ın 12 Şubat'ta Libya'da kaçırdığı 21 Mısırlı'yı öldürmesini nefretle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'ın masum Mısır vatandaşlarını hunharca öldürmesi nefretle kınanarak, "Bu gelişme, kardeş Libya'da diyalog sürecinin ve ulusal uzlaşının önemini bir kez daha göstermiştir" denildi.

Fransa ve ABD'den IŞİD vahşetine kınama



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Libya'da 21 Mısırlı Hıristiyan’ın IŞİD tarafından vahşice öldürülmesini kınadı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD'in Libya'daki faaliyetini genişletmesinden duyduğu endişe ortaya konuldu; Fransa ve müttefiklerinin bu örgütle mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de rehinelerin öldürülmesini 'adice ve korkakça' diye nitelendirdi. Earnest, IŞİD'in barbarlığının sınır tanımadığını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'yi arayarak taziyede bulundu.