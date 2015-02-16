Mısır Libya'daki IŞİD hedeflerini vurdu

Mısır Hava Kuvvetleri'nin, dün IŞİD'in yayınladığı 21 Mısırlı Kıpti'nin başları kesilerek infaz görüntülerinin ardından Libya'danın Derna kentindeki terör örgütü hedeflerine bombardıman düzenlediği bildirildi.



Mısır ordusu, yaptığı açıklamada sabaha karşı yapılan saldırıları doğruladı ve IŞİD kamplarının, eğitim bölgelerinin ve silah depolarının hedef alındığını açıkladı. Ordu, saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, Libya Hava Kuvvetleri Komutanı, kendilerinin de Sirte ve Bin Cevad'ı bombaladığını açıkladı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ise, videonun ardından Mısır'ın "Uygun gördüğü zaman ve şekilde yanıt vermeye hakkı olduğunu" söylemiş ve ülkede 7 günlük yas ilan edilmişti.

Bölgedeki gazetecilerden Mohamed Eljarh,Twitter hesabından, IŞİD hedeflerine en az sekiz saldırı düzenlendiğini bildirdi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı, terör örgütünün yayınladığı videonun ardından Mısır vatandaşlarının Libya'ya girişini yasakladığını duyurmuştu.

Başı kesilerek öldürülenlerin 31 Aralık ve 3 Ocak'ta Libya'nın Sirte kentinde kaçırıldığı öne sürülüyor.