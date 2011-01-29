-MISIR'DAN 93 KİŞİ İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da çıkan olayların ardından, Türk Havayollarına (THY) ait uçakla 93 kişi İstanbul'a geldi. Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde son 5 gündür çıkan olaylar nedeniyle dönmek zorunda kalan aralarında yabancıların da bulunduğu 93 kişiyi taşıyan THY'ye ait uçak, 05.50'de Atatürk Havalimanına indi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan yolculardan Egemen Geyik, Mısır'ın İskenderiye kentine iş için sürekli gittiğini, geçen Salı günü bir protesto gösterisi olduğunda, olayların bu kadar büyüyeceğini kimsenin tahmin edemediğini söyledi. Olayların İskenderiye kentinin farklı noktalarında geliştiğini belirten Geyik, şunları kaydetti: ''Kaldığım otelin önünde de olaylar çıktı, güvenlik güçleri biber gazlarıyla müdahale ediyordu. Otelin önünde bir kişi vuruldu. Onu oradan kaldırırlarken gördüm. Durum çok karışık, benim bulunduğum yerde yaklaşık 3-4 saat polislerle çatışıldı. Olaylar durulduktan sonra otelden çıkıp Kahire Havalimanına gelmeye çalıştım. Yoldan geçerken en az 10 tane büyük zırhlı polis aracı yakılmıştı. 2 karakol ve bir resmi daire ateşe verilmişti, yollar savaş alanı gibiydi.'' İskenderiye'de çıkan olaylar sırasında eylemcilerin dükkanların camlarına dokunmadıklarını ifade eden Geyik, Kahire'deki konuştuğu bazı arkadaşlarının kendisine buradaki birçok otel ve iş yerlerinin yağmalandığını söylediğini bildirdi. -SADECE THY UÇAĞI GELDİ- Uçağın diğer yolculardan Levent Atlar da iş için gittiği Mısır'da olaylar çıktığı zaman Porsait'te olduğunu söyledi. Normalde, iki gün sonra dönmeyi planladığını ifade eden Atlar, ''Olaylar nedeniyle ilk uçakla dönmek zorunda kaldık. Havalimanında acayip bir bekleyiş var. Dünyanın her yerinden insanlar havalimanına yerleşmiş ve herkes uçağını bekliyordu, ancak oraya THY uçağından başka bir uçak yoktu. Gelmedi'' şeklinde konuştu. Mustafa Güngör ise Mısırda her tarafta isyancılara polis ve ordu birliklerinin çatışma halinde olduğunu belirterek, ''Bu olaylar biraz daha sürecek gibi. En son göstericileri bastırmaya çalışan polislerle halk barıştı. Hep beraber orduyla çatışmaya başladılar. Ordu en son dün akşam saatlerinde şehir merkezlerine tanklarla girdi'' dedi. Bulundukları otelden dışarı çıkmadıklarını ifade eden Güngör, ülkede bütün internet ve GSM operatörlerinin şebekelerinin dondurulduğunu kaydetti. Güngör, basın mensuplarının ''Oradaki Türklere ilişkin herhangi olumsuz bir durum var mı?'' sorusuna ''Şu ana kadar bir şey olmadı ama bu, bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez. Orası çok karışık'' şeklinde yanıt verdi. Tatil için Mısır'a gittiğini söyleyen yolculardan Turan Üstün, ''Olayların olduğunu bilseydik gitmezdik. Biz, Kahire Havalimanına başka bir şehirden geldik. Kahire giriş çıkışları iptal ettikleri için şehre giremedik. Otelleri yağmalamışlar. Havalimanı çok kalabalık ve insanlar üst üste kaçmaya çalışıyor. Allah devletimizden razı olsun uçak geldi ve biz geri döndük'' diye konuştu. -TÜRKİYE'YE TATİL İÇİN GELMİŞLER- Mısır'da öğrenci olarak bulunan bir grup Malezyalı da gelen yolcular arasındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan öğrencilerden Usaid Bin Fakhoriddin, Mısır'da bir buçuk yıldır öğrenci olduğunu, internet ve telefon bağlantısı kesildiği için olaylar hakkında çok fazla bilgi edinemediklerini sadece protesto gösterisi gördüklerini söyledi. Bir haftalık kış tatilini geçirmek için Türkiye'ye geldiklerini anlatan Usaid Bin Fakhoriddin, Mısır'a tatil sonrası tekrar döneceklerini kaydetti. Tatil için amcası ve onun ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Mısırlı Nurhata Aid de daha önce böyle bir durumla karsılaşmadıklarını belirterek ''Gösteriler nedeniyle çok korktuk ve evden dışarı çıkmamaya çalıştık. Bir hafta tatil için Türkiye'ye geldik ancak tekrar dönmek zorundayız'' dedi.