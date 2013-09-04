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Dünya

Mısır'daki protestocuları 'dağıtan' polise 35 milyon dolar ikramiye!

Mısır'daki darbe hükümeti, Adeviye Meydanı'ndaki protestocuları katleden polise toplam 35 milyon dolar ikramiye verilmesi kararını aldı

04 Eylül 2013 16:01

Mısır'daki darbe hükümeti, Adeviye Meydanı'nda toplanarak, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasını protesto eden yüzlerce kişiyi öldüren polislere 35 milyon dolar ikramiye verilmesi kararını aldı.

Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, 14 Ağustos'ta Rabiatül Adeviye ve Nahda Meydan'larında toplanan kalabalığı dağıtan polis güçlerine toplamda 35 milyon dolarlık ikramiye verileceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli televizyon kanalı Al Arabiya'da yayınlanan habre göre, bu para Kahire ve Gize'deki emniyet amirleri, polis güçleri, Ulusal Güvenlik Teşkilatı amerileri arasında bölüşülecek. Kalan paranın ülke çapında görev yapan tüm polis birimlerine gönderileceği söylendi.

İçişleri Bakanı İbrahim, yaptığı açıklamada, oturma eylemlerinin düzenlendiği alanlarda binlerce silah ele geçirildiğini hatırlatarak, protestolara daha fazla katlanmayacaklarını, 'sorumsuzca' davranan protestoculara polisin müdahale edeceğini vurguladı.

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