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CHP heyeti, Mısır hükümetinin davetiyle Kahire'ye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile İstanbul Milletvekili Osman Korutürk Mısır hükümetinin daveti üzerine, 9-12 Eylül günleri arasında Mısır’a gidiyor

03 Eylül 2013 22:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile İstanbul Milletvekili Osman Korutürk Mısır hükümetinin daveti üzerine, 9-12 Eylül günleri arasında Mısır’a gidiyor.

CHP’den yapılan açıklamada, Türkiye - Mısır ilişkileri bölge barışı ile istikrarı açısından stratejik önem taşıdığı vurgulanarak şöyle denildi:

“İki ülke arasındaki mevcut durum ve bölgedeki son gelişmeler bu ilişkilerin sağlıklı bir zeminde olmasını gerekli kılmaktadır. CHP, Türkiye’nin bölgesel ve küresel plandaki itibar ve gücünü her alanda koruma, kollama ve pekiştirme girişimlerini sürdürmeye devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk 9– 12 Eylül 2013 tarihleri arasında, Mısır Hükümeti’nin daveti üzerine Kahire’yi ziyaret edecektir. Loğoğlu ve Korutürk’ten oluşan CHP heyeti Mısır’daki ziyaretleri sırasında, siyasi çevreler, sivil toplum kuruluşları, medya ve ilgili çevrelerle görüş alışverişinde bulunacaklardır.”

 

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