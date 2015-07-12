Mısır'daki konsolosluk saldırısını IŞİD üstlendi

Kahire’de cumaresi günü İtalyan Konsolosluğunun ödündeki bir araca yerleştirilen 450kg patlayıcıyla yapılan bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıda yoldan geçmekte olan bir vatandaş ölmüş, ikisi polis memuru olmak üzere dokuz kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından IŞİD’in Twitter hesabundan "Allah’ın izniyle, IŞİD askerleri Kahire’nin merkezindeki İtalyan Konsolosluğunun köşe başında park etmiş bir araca 450kg patlayıcı malzemeyi patlatmayı başarmıştır. Bu güvenlik inlerindeki Müslümanlara net olmalarını tavsiye ederiz çünkü onlar da mücahit saldırıların meşru hedefleridir” mesajı paylaşılmıştı.

Saldırının gerçekleştiği (yerel saatle sabah 06.30) sırasında İtalyan konsolosluk personeli binada değildi. Yerin atındaki su borularını, konsolosluk binasının dış cephesini ve civardaki binaları hasara uğratan patlama yakında bulunan yüce divan binasından da hissedildi.

İtalya Dışışleri Bakanı Paolo Gentiloni saldırıyı doğrulayan tweetinde “Kahire konsolosluğumuz bombalandı. İtalyan kurban yoktur. Zarar gören kişilerin ve personelin yanındayız. Hiç şüphe yok ki hedef konsolosluktur. Bu teröre karşı olan İtalya’yı hedefleyen bir saldırıdır. İtalya gözdağından korkmayacaktır” demişti.

Mısır başbakanı İbrahim Mahlab ülkenin terörle savaşmakta olduğunu belirterek uluslararası dayanışma çağrısı yaptı: “Dünya ülkelerinin şu anda bütün dünyayı tehdit eden teröre karşı birleşme vakti gelmiştir”

Saldırı 29 Haziran’da içerisinde bulunduğu araç patlatılarak suikaste kurban giden Başsavcı Hisham Barakat cinayeti de yeniden gündeme getirdi. MENA haber ajansının haberi doğrultusunda, inceleme sonuçlarına göre patlayıcıların aracın altına yerleştirilmiş ve uzaktan kumanda ile patlatılmış olduğu bildiriliyor. Yerel gazete Masrawy’ye başsavcının ofisindeki kaynaklar tarafından verilen demeçte, saldırıda kullanılan patlayıcıların başsavcı suikastinde kullanılanlarla aynı tipte olduğunu belirtildi ancak IŞİD bu saldırıyı üstlenmemişti.

Al Watan gazetesinin verdiği bir başka habere göre Hisham Barakat suikastini eski bir polis memuru gerçekleştirmişti. Olay sırasında olay mahalinde erken bulundukları için gözaltına alınan dört yabancı muhabir de dünkü sorgularının ardından serbest bırakıldı.

*Haber R, Sputnik ve NBC News’tan derlenmiştir.