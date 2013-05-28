Mısır'da tarihi esere adını yazdı, Çin'de bulundu

Mısır'da bir tarihi eserin üzerine adını yazan Çinli gencin kimliği internet kullanıcılarının çabasıyla ortaya çıkarıldı.

Luksor'daki 3.500 yıllık olduğu sanılan ünlü tapınağı gezen Çinli bir ziyaretçi, "Ding Cinhao buradaydı." yazan grafitinin fotoğrafını çekip Cuma günü bir mikro-blog sitesinde paylaştı. Öfkeli internet kullanıcıları genci bulmak için işbirliği yapıp, doğum tarihini ve hangi okula gittiğini ortaya çıkardı.

Bunu üzerine yerel bir gazeteye konuşan gencin annesi, üzgün olduklarını söyledi. Modern Express'e göre Çinli anne "Mısır halkından ve Çin'de bu olayı izleyen herkesten özür dilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, anne şu anda Nanjing'de lise öğrencisi olan oğlu bu grafitiyi geçmişte, işlediği suçun ciddiyetini anlayamayacak kadar küçükken çizdi. Ding Cinhao'nun babası da "Bu baskı ona çok fazla." diyerek kamuoyundan oğlunu rahat bırakmalarını istedi.

Çin'de son zamanlarda suç işlediği düşünülen kişilerin kimliğinin internette ortaya çıkarılması olaylarına ise sık sık rastlanıyor. Geçtiğimiz aylarda mikro-blog sitelerinde yayınlanan bilgiler yüzünden bazı görevliler işlerini kaybetti ya da zor durumda kaldı.