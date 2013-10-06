Mısır'da çatışma; en az 33 kişi öldü, 423 kişi gözaltına alındı

Kahire’nin çeşitli arterlerinden Tahrir Meydanı’na girmek isteyen darbe karşıtı gruplara yoğun biber gazı ve gerçek mermi ile müdahale edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 33 kişi öldü, 423 kişi gözaltına alındı.

Öğle namazının ardından Kahire'de Dokki, Gize, Mosadak, Kerdasa, Garden City ve Ramses Caddeleri'nde tırmanmaya başlayan çatışmalarda siviller tarafından ateş edildiği iddia edildi, silah seslerinin hangi taraftan geldiği konusundaki bilgiler ise sağlıklı değil.

Müslüman Kardeşler öncülüğünde toplanan darbe karşıtı grupların yürüdükleri bölgelerde semt sakinleri ve yürüyüşçüler arasında da yer yer şiddetli çatışmalar çıktı. Çatışmaların molotof kokteylleri ve silahlarla şiddetlendiği Ramses Caddesi'nde askerin öfkeli semt sakinleri ve Müslüman Kardeşler gruplarını ayırmak üzere havaya ateş açtığı bildirildi.

Resmi açıklamaya göre, 33 kişi hayatını kaybederken 423 kişi de gözaltına alındı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, gösterilerle ilgili, ‟Müslüman Kardeşler tarafından uygulanması olası her tür şiddet ve hukuk ihlaline karşı kararlılığını bildirir” içerikli bir beyanatla kutlamalarda yürüyüş düzenleyecek gruplara uyarı yapmıştı.

Tahrir Meydanı’nda gösteriler devam ederken, şiddetin daha da artacağından endişe ediliyor.