Mısır'da Mursi'ye 20 yıl hapis cezası

Mısır'da 2013 yılındaki askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve beraberindeki 11 Müslüman Kardeşler lideri, 2012'de yaşanan ve kamuoyunda "İttihadiyye olayları" olarak bilinen davada, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, dava temyize götürülebilecek. İskenderiye kentindeki yüksek korumalı bir cezaevinde tutulan Mursi hakkında açılan diğer davalar sürüyor.

Mursi'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dava, başkanlık sarayının dışındaki olaylarla ilgili açılmıştı. Mursi destekçileriyle muhaliflerin çatıştığı olaylarda en az 10 kişi ölmüştü.

Mısır'da başta Temmuz 2013'te darbeyle devrilen Mursi olmak üzere Müslüman Kardeşler liderleri ve destekçilerinin yargılandığı davalar Ankara ile Kahire arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor. Son olarak Mısır, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın, Müslüman Kardeşler (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile 13 İhvan yöneticisinin idamına ve 37 kişinin müebbet hapsine karşı yayınladığı kınama açıklamasına sert tepki vermişti.

Müslüman Kardeşler'in desteklediği Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle devrilmiş ve hapse atılmıştı.