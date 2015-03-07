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Dünya

Darbe yanlısı gençleri apartmandan aşağı atan Mursi destekçisi idam edildi

Mısır'da Mahmud Ramazan isimli bir mahkum darbe yanlısı gençleri apartmandan aşağı atarak ölümüne neden olmaktan idam edildi

07 Mart 2015 15:07

Mısır'da Mahmud Ramazan isimli bir mahkum, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından çıkan şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle idam edildi. Mısır mahkemeleri, olaylarla ilgili davalarda şu ana kadar yüzlerce kişi hakkında idam cezası verdi.

Mısır İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Hani Abdel Latif, yerel saatle 07.00'da asılan Ramazan'ın, söz konusu olaylarla bağlantılı olarak idam edilen ilk kişi olduğunu söyledi.

Mısır'ın en büyük ikinci kenti İskenderiye'deki bir mahkeme, Ramazan ve bir başka Muhammed Mursi destekçisini, çıkan sokak çatışmalarında darbe yanlısı gençleri apartmandan aşağı attıkları ve bu gençlerden birinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 2014'te idam cezasına çarptırmıştı.


Olayın ardından yayınlanan görüntülerde Ramazan'ın beline El Kaide bayrağı sıkıştırdığı görülmüştü.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, radikal dinci olarak tanımladıkları Ramazan'ın resmen Müslüman Kardeşler üyesi olmadığını belirtti.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karar tüm yargı aşamalarının tamamlanmasının ardından uygulandı. Yargı kararı kesinleşti ve uygulanması gerekti. Terörist İhvan örgütünün çıkarttığı kargaşalarda İskenderiye'de bir binadan çocukları atma olayına karışan Mahmud Ramazan hakkında verilen idam cezası cezaevinde infaz edildi" denildi.

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