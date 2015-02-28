T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir mahkeme, Filistinli direniş hareketi Hamas'ı terör örgütü ilan etti.

28 Şubat 2015 17:39


Mısır devlet televizyonunun haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'de bir mahkeme, Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistinli direniş hareketi Hamas'ı terör örgütü ilan etti.

Aynı mahkeme geçen ay da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan etmişti.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yılsonunda Filistinli İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör listesinden çıkarmış, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ise ocak ayında Brüksel'de yapılan toplantıda Avrupa Adalet Divanı'nın kararının temyize götürülmesi üzerinde uzlaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırKahireFilistinliHamasGazzeHamas Kassam TugaylarıAdalet DivanıDireniş HareketiAvrupa Birliği Dışişleri BakanlarıBrükselAvrupa Adalet DivanıWelle Türkçe DW/dpa/AFP/Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24