Mısır, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti



Mısır devlet televizyonunun haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'de bir mahkeme, Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistinli direniş hareketi Hamas'ı terör örgütü ilan etti.

Aynı mahkeme geçen ay da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan etmişti.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yılsonunda Filistinli İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör listesinden çıkarmış, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ise ocak ayında Brüksel'de yapılan toplantıda Avrupa Adalet Divanı'nın kararının temyize götürülmesi üzerinde uzlaşmıştı.