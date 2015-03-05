Mısır'da IŞİD konseptli düğün

Mısır'da yapılan bir düğünde damat ve gelin, Ürdünlü pilotun yakılarak katledildiği gibi bir kafese girerek evlendi.

Nişanlısına "değişik" bir düğün organizasyonu beklemesini söyleyen damat, sağdıcı da IŞİD'li bir terörist gibi davranmaya ikna etti.



Düğün konseptinden sadece damat, birkaç arkadaşı ve düğün fotoğrafçısı haberdardı. IŞİD konseptli düğün başlayınca davetliler de düğünü militanların bastığını zannetti.



Görüntüyü çeken fotoğrafçı, videoyu Facebook hesabında paylaşınca görüntüler bir anda internete yayıldı.



Çiftin düğün konsepti ile IŞİD'in yakarak öldürdüğü Ürdünlü pilotun içine konulduğu kafes dekorunda dans etmesi ise büyük tepki çekti.