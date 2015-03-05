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Dünya

Mısır'da IŞİD konseptli düğün

Mısır'da yapılan bir düğünde IŞİD temasında hazırlanan düğünde, cihatçıların geline ve damada saldırıyormuş izlenimi yarattı

05 Mart 2015 01:36

Mısır'da yapılan bir düğünde damat ve gelin, Ürdünlü pilotun yakılarak katledildiği gibi bir kafese girerek evlendi.

Nişanlısına "değişik" bir düğün organizasyonu beklemesini söyleyen damat, sağdıcı da IŞİD'li bir terörist gibi davranmaya ikna etti. 

Düğün konseptinden sadece damat, birkaç arkadaşı ve düğün fotoğrafçısı haberdardı. IŞİD konseptli düğün başlayınca davetliler de düğünü militanların bastığını zannetti.

Görüntüyü çeken fotoğrafçı, videoyu Facebook hesabında paylaşınca görüntüler bir anda internete yayıldı.

Çiftin düğün konsepti ile IŞİD'in yakarak öldürdüğü Ürdünlü pilotun içine konulduğu kafes dekorunda dans etmesi ise büyük tepki çekti.

 

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