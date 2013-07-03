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Dünya

Mısır'da muhaliflerden Baradei'ye destek

Milli Selamet Cephesi üyelerinden Münir Fakhri Abdül Nur, kendi adlarına konuşması için el Baradei'nin belirlendiğini açıkladı

03 Temmuz 2013 13:50

Mısırlı ana muhalefet grupları arkasında duracakları lideri Mısırlı diplomat Muhammed el Baradei olarak belirledi.

Mursi'ye karşı muhalefetin önderliğini yürüten politikacı ve aktivistlerden oluşan bir şemsiye grubu olan Milli Selamet Cephesi üyelerinden Münir Fakhri Abdül Nur, kendi adlarına konuşması için el Baradei'nin belirlendiğini açıkladı. Bunun yanında 30 Haziran'da başlayan ve çeşitli gençlik partilerinden oluşan muhalif hareket de temsilcileri olarak el Baradei'nin yetkilendirildiğini açıkladı.

Milli Selamet Cephesi'nin üç liderinden biri olan el Baradei henüz konu hakkında yorumda bulunmadı.

Kahire'de yüz binlerce kişinin yeniden Mursi karşıtı protestolara dönmesiyle dükkanlar kapandı.

 

WSJ: Ordu sözünü geri alabilir

 

Wall Street Journal’da yer alan yorumlara göre, onlarca yıldan bu yana gücünü korumuş ancak Mısır'ın çalkantılı politikasına son yaptığı müdahaleyle yara almış bir kurum olan Mısır ordusu için verilen ültimatom oldukça büyük bir kumar.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Şurası Şubat 2011'de protestocuların Hüsnü Mübarek'in istifa etmesini sağlamasının ardından gücü devraldı. Ordunun 16 ay süren yönetimine ise tekrarlayan sokak gösterileri, siyasi karmaşa ve ekonomik çöküşle gölge düştü.

Halk arasında ortaya çıkan hoşnutsuzluk Mısır'da 1952'deki son devrimden bu yana ayrıcalıklı bir konumda olan kurum için büyük bir darbe oldu. Mursi 60 yıldan bu yana asker kökenli olmayan ilk Mısır Cumhurbaşkanı. Ancak karışık siyaset oyunlarından uzak duracağını açıklayan ordu sözünü geri almak zorunda kalacak gibi görünüyor.

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