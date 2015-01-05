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Yaşam
Deutsche Welle

Mısır'da kraliçe mezarı keşfedildi

Çek arkeologlar başkent Kahire yakınlarında Mısır kraliçesine ait olduğu sanılan bir mezar keşfettiler. Mezarın, Firavun Neferefre’nin karısı 3. Khentkaus’a ait olduğu düşünülüyor.

05 Ocak 2015 17:47


Kraliçenin gömülü olduğu yerin Kahire’nin güneydoğusunda yer alan eski bir krallık mezarlığı olduğu belirtildi.

Çek Enstitüsü Mısır Araştırmaları’ndan Arkeoloji Heyeti Başkanı Dr. Miroslav Barta yaptığı açıklamada mezarın Firavun Neferefre'nin mezarlık sitesinin içinde yer aldığını söyledi. Barta'ya göre bu bulgu, kraliçenin Neferefre’nin karısı olduğuna işaret ediyor.

Arkeologlar, kraliçenin isminin ‘Khentkaus' olarak tespit edildiğini söyledi.

Mısır Eski Eserler Bakanı Memduh El Damati de mezarın keşfinden önce kimliği bilinmeyen bu kraliçenin ilk kez mezarının keşfiyle ortaya çıktığını ve böylece Beşinci Hanedan’a ait bilinmeyen bir noktanın aydınlatıldığını belirtti.

Ayrıca Çek arkeoloji ekibi mezarda 24'ü kireç taşı, 4'ü bakır olmak üzere yaklaşık 30 adet mutfak eşyası buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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