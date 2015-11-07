Mısır'da düşen Rus uçağının sırrını Darina bebek mi çözecek?

Mısır’ın Sina bölgesinde düşen Rus uçağıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama ve İngiliz istihbarat örgütleri uçağın içerisine bomba konulmuş olma ihtimali üzerinde duruyor. Uçak içerisinde bulunan kara kutunun da bomba konulmuş olma ihtimalini işaret ettiği ileri sürüldü. Uçakta bulunan 10 aylık Darina Gromova'nın cesedinin enkazdan 35 kilometre uzakta bulunması üzerine soruşturma alanı genişletildi.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinden Rusya’nın St. Petersburg şehrine uçarken düşen Rus yolcu uçağının bombayla patlatıldığı ihtimali İngiltere Başbakanı David Cameron’ın ardından ABD Başkanı Barack Obama tarafından da dile getirildi. Obama, bir radyo kanalına verdiği röportajda “Uçakta bir bomba olma ihtimali bulunduğunu düşünüyorum ve bunu çok ciddiye alıyoruz” dedi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Times gazetesine göre İngiliz ve Amerikalı istihbaratçılar ortak çalışmayla, saldırı öncesinde Suriye ile Mısır’ın Sina Yarımadası’nda İslamcı militanlar arasında geçen elektronik haberleşmeyi taradı ve şüphe yaratan ipuçlarına vardı. İstihbarat örgütleri bombalı saldırı olasılığına ilişkin 4 senaryo çıkardı.

1- Bagaj senaryosu: İngiliz ajanların en güçlü teorisi bombanın uçağın bagaj kısmına yerleştirildiği yönünde. Buna göre ya bir yolcu ya da havaalanında görev yapan bir kişi, bombayı buraya yerleştirdi. Bu kişinin örgüt üyesi olabileceği gibi rüşvet karşılığında bombayı koymuş olabileceği de düşünülüyor. Buna göre İngiliz dış istihbaratı MI6, ilerleyen günlerde Mısır’daki havaalanı çalışanlarını sorgulayabilir.

2- Bombacı senaryosu: Üzerinde bomba yüklü bir intihar saldırganının, görevlilere rüşvet vererek güvenlik aramasını atlatmış ve kabinde kendisini patlatmış olabileceği konuşuluyor. Mısır’da havalimanlarında güvenlik kontrollerini beklemek istemeyen kişilerin sadece 15 sterlin (65 TL) rüşvet karşılığında bunu aşabildiği biliniyor.



3- Sıvı patlayıcı senaryosu: Mısır havalimanlarında litrelerce su ve alkolsüz içecek taşıyan insanlar hiçbir sorunla karşılaşmadan uçaklara binebiliyor. Bu da sıvı olarak taşınan patlayıcı maddelerin uçağa sokulması riskini doğuruyor.



4- Uçağın tekerlek yuvasında kaçak yolcu mu: Bir başka teori ise zaman zaman göçmenlerin başka ülkelere ulaşmak için kullandığı bir yöntem. Piste giren bir intihar bombacısının uçağın tekerlek kısmına saklanmış ve burada eylemi yapmış olması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.



Rusya'dan tahliye kararı



Soruşturmayı yürüten heyete yakın bir kaynak, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada “Uçağın karakutusu kabinde bir patlama olduğuna işaret ediyor” dedi. İsmi açıklanmayan kaynak, “Ses kayıtları uçağın kalkışından havada kaldığı 24 dakika boyunca her şeyin normal seyrinde giderken âni bir hareketin yaşandığını gösteriyor. Bilgiler bomba teorisini güçlüce destekliyor” ifadelerini kullandı. Rusya istihbarat servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ise ne olduğu anlaşılana kadar Mısır’a uçuşların dondurulması tavsiyesinde bulundu. Bundan kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır’a uçuşları durdurmaya ve Rus vatandaşlarının tahliyesine karar verdi. İngiltere de dün itibariyle Şarm el-Şeyh’teki vatandaşlarını tahliyeye başladı. Ancak yolcuların uçağa sadece el bagajı almasına izin verildi.

Kazayı Darina mı çözecek

Uçağın düşmesinin ardından uçuş öncesi havaalanı penceresinden baktığı fotoğraf sosyal medyada çokça paylaşılan olayın en küçük kurbanı 10 aylık Darina Gromova’nın cenazesi uçak enkazından 35 km uzakta bulundu. Bu bilgi, uçağın tahmin edilenden daha önce parçalanmış olabileceğini akıllara getirdi. Bebeğin cansız bedeninin enkazdan bu kadar uzakta bulunması üzerine araştırma alanı da 40 kilometreye kadar genişletildi. Uluslararası havacılık uzmanları, Darina’nın cenazesinin bulunduğu yerin olayın aydınlatılmasında önemli bir ipucu olabileceğini ifade etti.