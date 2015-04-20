Mısır'da bombalı saldırı; 2 ölü, 6 yaralı

Mısır'ın Kuzey Sina ilinde devriye aracına yönelik bombalı saldırıda, biri yüzbaşı iki askerin öldüğü, altı askerin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Sina'nın Refah kentinden yola döşenen patlayıcının devriye aracının geçtiği sırada infilak etmesi sonucu biri yüzbaşı iki asker hayatını kaybetti, altı asker yaralandı.



Saldırıyı, IŞİD'e biat ettiğini duyuran 'Sina Vilayeti' adlı örgüt üstlendi. Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı üstlenilerek, "Kuzey Sinan'nın Refah kentinde bir askeri araç hedef alındı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu" ifadesi kullanıldı.



Birkaç aydan bu yana Mısır'ın çeşitli bölgeleri, çoğu el yapımı bombalarla olmak üzere emniyet güçleri ile hükümet binalarını hedef alan faili meçhul saldırılara sahne oluyor.