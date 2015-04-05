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Dünya

Mısır'da bombalı saldırı, 1 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Zemalik Mahallesi’nde bulunan 15 Mayıs Köprüsü üzerinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 polis öldü

05 Nisan 2015 19:18

Başkent Kahire'de gerçekleşen saldırıda 3 kişi de yaralandı. Emniyet kaynakları, yaralıların ikisinin polis, birinin ise sivil olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları, Zemalik Mahallesi'nde bulunan 15 Mayıs Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçlerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğünü ve köprünün araç geçişine kapatıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar, yaptığı açıklamada patlamanın, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Cumartesi günü de, İmbaba bölgesinde polis merkezi yakınlarında iki bomba patlamış ama ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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