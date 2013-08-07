Mısır'da arabuluculuk girişimleri sonuç vermedi

Mısır'da cumhurbaşkanlığı, krizin çözümüne yönelik uluslararası arabuluculuk çabalarının başarısız olduğunu duyurdu.

BBCTürkçe'nin haberine göre, geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Adli Mansur ve Mısırlı yetkililer ABD, AB, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen arabulucu heyetlerle görüşüyordu. Son olarak çözüm arayışları için Hollanda Dışişleri Bakanı da Mısırlı yetkililerle bir araya gelmişti.

AP haber ajansına göre, Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu çabalar, umulanın aksine Mısır hükümetinin tüm desteğine rağmen başarılı olamadı. Mısır devleti, dost milletlerin çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve arzulanan hedeflere ulaşılamamasının ardında yatan nedenleri anlıyor. [Mısır devleti] çabaların sonuçsuz kalmasından Müslüman Kardeşleri sorumlu tutuyor."

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici yönetimin bir sonraki adımının ne olacağı belirtilmedi.

Reuters haber ajansı, Kahire Havaalanı yetkililerine dayandırdığı haberinde, cumhurbaşkanlığının açıklamasından sonra, hükümet ve Müslüman Kardeşler yetkilileri ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı William Burns'ün de ülkeden ayrıldığını duyurdu.

McCain: İnsanlar kan gölünden yalnızca günler, haftalar kadar uzakta

Çözüm çabalarına destek veren ABD’li senatör John McCain de gelecek günlerde “çok kan dökülebileceğini” söyledi. ABD’li senatörler John McCain ve Lindsey Graham, ordu desteğiyle yönetime gelen hükümete siyasi tutukluları serbest bırakmaları uyarısında bulundu.

Salı günü geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed El Baradey, Başbakan Hazım Beblavi ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşen senatörler ayrıca, 3 Temmuz’da devrilen Muhammed Mursi ile görüşülmesi çağrısı yaptı.

Senatörler, Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu Özgürlük ve Adalet Partisi üyeleriyle de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın uluslararası arabuluculuk çabalarının başarısız olduğu açıklaması öncesinde Amerikan televizyon kanalı CBS’e konuşan McCain, siyasi çözüme yönelik çabaların başarısız olması durumunda ülkenin “kan gölüne dönüşebileceği” uyarısında bulunmuştu.

McCain, “Aman Tanrım, [durumun] bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Bu insanlar kan gölünden yalnızca günler veya haftalar kadar uzakta” dedi.

ABD’li senatör, “Mısır’a barışın gelmesi için tek yol var, o da ana aktörler arasında müzakere ve uzlaşı sağlanması” diye konuştu.

'Darbe' ifadesi geçici yönetimin tepkisini çekti

McCain’in Mısır’da Mursi’nin devrilmesine, Obama yönetiminin aksine "darbe" ifadesini kullanması Mısır’ın geçici yönetiminden tepki çekti.

Mısır’ın geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, senatörlerin uzlaşı ve çözüm çağrısına “İç işlerine müdahale kabul edilemez” cevabını verdi. Mansur’un sözcüsü Ahmed el Musalamani gazetecilere daha önce yaptığı açıklamada ‘dış baskının uluslararası standartları aştığını’ söylemişti.

Senatörlerin çağrısına Müslüman Kardeşler de tepki gösterdi. Hasan el Prince, ABD’nin ‘darbe liderlerinin batan gemiden kaçırmaya çalıştığını’ söyledi.

Avrupa Birliği, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden heyetler de, Mısır’daki krizin çözüm çabalarına destek vermek için 10 gündür müzakereler yürütüyordu.

Cumhurbaşkanlığı'nın barış çabalarının sonuçsuz kaldığını açıklamasının ardından Mısır’da ordunun, Kahire’de oturma eylemi yapan Müslüman Kardeşler üyelerine müdahale edip şiddeti körükleyeceği endişesi büyüyor.

BBC’ye konuşan ABD’li senatör Robert Casey ise, ABD’nin Kahire’deki demokratik kurumların sürdürülebilirliği için Mısır’a askeri yardım yapması gerektiğini söyledi. Uluslararası Güvenlik Çalışma Grubu üyesi Senatör Casey, ABD’nin gıda gönderilmesi gibi Mısır halkına doğrudan yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Hafta içinde, geçici hükümetin oturma eylemlerinin sona ermesi halinde gözaltındaki Müslüman Kardeşler liderlerini serbest bırakmaya hazırlandığı haberleri çıkmıştı. Fakat cumhurbaşkanlığı danışmanı böyle bir teklifin yapılmadığını belirtip bu iddiaları yalanladı.