ABD'li Senatör John McCain ve Lindsey Graham Mısır'da



ABD Senatosu üyeleri John McCain ve Lindsey Graham, Mısır'da krizden çıkması ve müzakerelerin başlayabilmesi için siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Senatörler, Mısır geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey'le görüşmelerinin ardından Kahire'de düzenledikleri basın toplantısında ülkedeki durumu değerlendirdi.

Ülkedeki krizden çıkış için müzakerelerin yapılabilmesi için siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini belirten Graham, '' Şimdiye kadar 400'e yakın insan öldü, bir 400 daha ölürse ülkeyi tekrar rayına sokmak çok zor olacaktır. Mısır halkı ileriye bakmalıdır. Hükümetteki yetkililer seçilmiş değiller, seçilenler hapiste. Muhalifleri hapsetmek ülkedeki durumu iyileştirmez, siyasi tutuklular serbest bırakılmalı ve şeffaf seçimler yapılmalıdır'' diye konuştu.

Yönetim ve ordudan yetkililer, sivil toplum kuruluşu ile Hürriyet ve Adalet Partisi temsilcileriyle araya geldiğini söyleyen Senatör McCain de çözüm için siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini tavsiye ettiklerini söyledi.

McCain, Mısır'da yaşananların darbe olup olmadığına dair bir soruya, ''Buraya sözlük açıp siyasi kaynaklardan söz etmeye gelmedik. Ördek, sadece ördek diye tanımlanabilir. Başkanları indirmek darbedir, her ülkeyi yasalara uymaya çağırıyoruz ancak geçmişe bakmak için gelmedik'' diye yanıtladı.