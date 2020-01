Mischa Barton Altın Koza için Adana'ya geliyor

21. Adana Altın Koza Film Festivali, bu akşam gerçekleşecek 'Türk Sinemasının 100. Yılı' temalı açılış gecesinde, Türkiye'de de hayli ilgi gören gençlik dizisi 'The O.C.'nin yıldızı Mischa Barton'ı ağırlayacak. 'The O.C.'den uyarlanan 'Medcezir' dizisinde Barton'ın rolünü Serenay Sarıkaya oynuyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 15–21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 21. Altın Koza Film Festivali, ‘Türk Sineması’nın 100. Yılı’ temalı açılış gecesinde Türkiye 'de gösterildiği dönemde ilgiyle izlenen gençlik dizisi 'The O.C.'nin dünyaca ünlü yıldızı Mischa Barton’ı Adana’da ağırlamaya hazırlanıyor.

1986 doğumlu yıldız, gösteri dünyasıyla 1996 yılında 'All My Children' adlı televizyon dizisinde oynayarak tanıştı. Çeşitli televizyon dizilerindeki rollerinin yanı sıra büyük başarı kazanan 'Notting Hill' ve 'Altıncı His' gibi filmlerde de rol aldı. 2003 - 2006 yılları arasında dünyanın birçok ülkesinde gösterilen ve sevilen gençlik dizisi 'The O.C.'de Marissa Cooper karakterini canlandırdı. Bu rolüyle uluslararası ün kazandı ve Entertainment Weekly tarafından 2003'te 'yılın kızı' seçildi. Türkiye'de şu sıralar gösterilen 'Medcezir' dizisi The O.C.'den uyarlama ve Mischa Barton'ın rolünü Serenay Sarıkaya oynuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin önemli sinema etkinliklerinden Altın Koza'da ulusal ve uluslararası yarışmalar, sergiler, söyleşiler sanatseverlerle buluşacak. Dünyanın çeşitli köşelerinden 205 film, toplam 10 sinema salonunda 515 gösterimle izleyiciyle buluşacak.