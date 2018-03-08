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"Misak-ı Milli'de Irak, Suriye, Filistin yok; Cumhuriyet'i kuranlar, sanılanın aksine Araplara sırt dönmediler"

"Abdülhamid kurgusu tarihi anlamaya ve bugün için dersler çıkarmaya engel oluyor"

08 Mart 2018 17:13

Hürriyet yazarı Taha Akyol, Suriye ve Filistin'in Misak-ı Milli'nin içinde bulunmadığını ve Türkiye Cumhuriyetini kuranların Araplara sırtığını dönmediğini yazdı.

Akyol'un Hürriyet'te "Arap dünyasında dostlarımız kim?" başlığıyla yayımlanan (08.03.2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Osmanlı bizim için önemli ve değerlidir: Tarihçi Yılmaz Öztuna’nın dediği gibi “Bizi 20. Yüzyıla ulaştırdı” ve o birikimle Milli Mücadele’yi başardık, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.

Ama Arapların da böyle düşünmesini bekleyebilir miyiz?

Arap milliyetçiliği daha Abdülhamid zamanında, özellikle de Mısır’da ciddi bir sorun hâline gelmişti. ‘İngiliz’e tokat atan Abdülhamid’kurgusu tarihi anlamaya ve bugün için dersler çıkarmaya engel oluyor.

1918 yılının 19 Ekim günü Sadrazam Ahmet İzzet Paşa okuduğu hükümet programında “Arap vilayetlerine özerklik” verileceğini ilan ettiğinde Osmanlı Meclisi’ndeki Arap vekiller bunu büyük coşku ve alkışlarla karşıladı.

Misak-ı Milli’de Irak, Suriye, Filistin yoktur.

Cumhuriyet’i kuranlar, sanılanın aksine Araplara sırt dönmediler. Arapların meselelerine karışmadılar, sadece iyi ilişkiler geliştirmeye önem verdiler. Şerif Hüseyin’in oğlu Kral Abdullah, Atatürk’ün misafiriydi.

Hem tarih hem günümüz bize şunu söylüyor: Araplar arasındaki sorunlarda taraf olmadan, Osmanlı çağrışımı da yaratmadan, eşit diplomatik ve ekonomik ilişkiler..."

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