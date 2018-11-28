“Misafir akademisyenler yükseköğretimdeki hızlı gelişimin farkında”

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Erasmus Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility) programı kapsamında Macaristan Dunaújváros Üniversitesi’nden, İletişim ve Medya Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Annamaria Csiszer’i misafir öğretim görevlisi olarak ağırladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Erasmus hareketliliği kapsamında akademik ve idari birçok personelin geldiğini ve üniversitenin bu kapsamda çok fazla ilgi gördüğünü belirten Erasmus Koordinatörü Alisa Usubova, “Bilgi alışverişi, araştırma ve bilimsel üretim faaliyetlerinde deneyimlerin değişimi, üniversiteler arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, farklı ülkelerin eğitim sistemini tanıma, çeşitli ülkelerin yükseköğretim kurumları ile networklerin kurulması Erasmus Hareketliliği’nin en önemli faydaları arasında” diye konuştu.

Erasmus Akademisyen Değişimi ile farklı ülkelerden ve üniversitelerden birçok öğrenciyle tanışma ve ders verme imkanı bulduğunu söyleyen Dr. Annamaria Csiszer, “İGÜ’de meslektaşlarımla tanıştım. Bana Türkiye’deki ve üniversitedeki Medya ve İletişim Bölümü’nden bahsettiler. Bu sayede üniversitemdeki bu bölümü karşılaştırma fırsatı buldum. Açıkçası bazı farklılıklar olmasına rağmen birçok benzerlikler de var. Ayrıca üniversitenin bölümlerinin Avrupa’dan akredite edildiğini daha önceden biliyordum” dedi.

Dünya çapında medya alanında gerçekleşen gelişmelere de değinen Dr. Csiszer, “Şimdiye kadar çok fazla alanda değişiklik olduğunu ve daha fazla değişiklikler olacağını düşünüyorum. İGÜ’de katıldığım derste genel olarak gelişen teknoloji ve robot çalışmaları anlatılıyordu. Teknolojik gelişmeler sayesinde bizim de bu yolda ilerleyeceğimizi ve bu gelişmelerin dünyayı değiştireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Dünya üniversitesi olma yolunda attıkları başarılı adımlardan bahseden İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü ise, \"Üniversite olarak yükseköğretim alanında Türkiye’de ve dünyada dikkat çeken hamlelerde bulundu. Üniversitenin 53 programı Avrupa’nın önde gelen akreditasyon kurumu AQAS tarafından akredite edildi. Bu üniversitenin eğitimlerinin Avrupa ve dünya standartlarında olduğunu anlamına geliyor. Erasmus Hareketliliği kapsamında misafir ettiğimiz akademisyenler de Türkiye’deki ve üniversitemizdeki bu hızlı gelişimin farkında. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almak, kalitemizi sürdürülebilir kılmak için sürekli gelişim düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi.