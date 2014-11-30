Mirzabeyoğlu: Uzaktan zihin kontrolüyle beni etkilemeye çalışıyorlar

İBDA-C lideri olduğu suçlamasıyla cezaevinde geçirdiği 15 yılın ardından temmuz ayında tahliye olan Salih Mirzabeyoğlu (İzzet Erdiş), İstanbul'da bir konferansa katıldı.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Mirzabeyoğlu’nun "Şu anda uzaktan zihin kontrolüyle beni etkilemeye çalışıyorlar, ağzımdan fevri bir söz çıkarsa bilin ki o söz benim değil" demesi dikkat çekti.

DHA’nın haberine göre, cezaevinde geçirdiği 15 yılın ardından geçtiğimiz temmuz ayında tahliye olan ‘Salih Mirzabeyoğlu’ İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Adalet Mutlak'a" adlı bir konferansta konuştu. Mirzabeyoğlu’nun konuşmasına yoğun ilgi nedeniyle merdivenler dahi hınca hınç doldu. Bazı vatandaşlar konferansı ayakta dinlemek zorunda kalırken, salona giremeyen çok sayıda kişi ise Mirzabeyoğlu’nu salon dışına kurulan ekranlardan izledi.



'Yaşasın kumandan Mirzabeyoğlu'

'Herkes için Adalet Platformu' ve 'Yeni Devir Hukukçular Derneği' tarafından düzenlenen konferans öncesinde, salona asılan Erdiş ve Necip Fazıl Kısakürek'in resimleri ile 'İstikbal İslam’ındır' yazılı pankartlar dikkat çekti. İsminin anons edilmesiyle birlikte salondakilerin alkışları ve 'Yaşasın kumandan Mirzabeyoğlu', 'Kumandan nerede biz oradayız' sloganları eşliğinde sahneye gelen Erdiş, kendisini uzun süre ayakta alkışlayan salondakilere elini sallayarak karşılık verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

Gazeteci Aydın Engin de Mirzabeyoğlu’nun konferansını izleyenler arasında yer aldı. Konferansa dair detayları Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden duyuran Engin, toplantı başlamadan önce gazetecilerin “Mirzabeyoğlu’nun tanışmak ve teşekkür etmek üzere geleceği” özel bir bölüme alındığını aktardı. Aydın Engin öyle devam etti:

“Bir süre sonra ise Mirzabeyoğlu’nun biraz gecikeceği, çünkü şu anda, Haliç Kongre Merkezi’ndeki çalışma odasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekte olduğu açıklandı. Görüşme talebinin cumhurbaşkanının isteği üzerine gerçekleştiği de bilgi olarak gazetecilere aktarıldı.”



Uzaktan zihin kontrolü!

“Mirzabeyoğlu, konuşmasının hemen başlarında, daha önce de medyaya yansımış olan şikâyetini yineledi ve “Şu anda sizlere hitap ederken telegram metoduyla beni etkilemeye çalışıyorlar. Telegram biliyorsunuz uzaktan zihin kontrolü demektir. Konuşmam sırasında ağzımdan fevri bir söz çıkarsa bilin ki o söz benim değil, zihnimi uzaktan yönetmek için saldıran telegramcıların sözüdür” dedi.

Bu sözler salondan güçlü bir “yuh” protestosu ile karşılandı. Ancak salonun “Telegramcılar”a yönelttiği bu protestoyu Mirzabeyoğlu bir el hareketi ile durdurdu ve “Bana bırakın, ben onlarla mücadele ederim” dedi.

3 saat konuştu

Türkiye 'nin yakın tarihinde meydana gelen olaylara değinen Mirzabeyoğlu, konuşmasında adalet, demokrasi, İslam, sosyalizm, felsefe bilim ve teknoloji gibi kavramlar üzerinde durdu. Erdiş'in, konferansta yaptığı konuşma yaklaşık 3 saat sürdü. Konuşmanın sonunda ise görevliler, salondakilerin Erdiş'in yanına yaklaşmaması için el ele tutuşarak bir koridor oluşturdu.

22 Temmuz'da tahliye edildi

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan ve 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçundan idam cezasına çarptırılan ve daha sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen İBDA/C örgütünün lideri Salih İzzet Erdiş, yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından kabule değer görüldüğü için hakkında tahliye kararı çıktı. Mirzabeyoğlu, 22 Temmuz'da Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.