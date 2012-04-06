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Yaşam

Miroslav Stoch trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, akşam saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası geçirdi

06 Nisan 2012 12:40

Fenerbahçeli Miroslav Stoch, trafik kazası geçirdi. Arkadaşını kullandığı araç ağaca çarpan Slovak oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
 
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, akşam saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Stoch'un arkadaşının kullandığı araç, Slovak futbolcunun oturduğu sitede bir ağaca çarptı.

Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldiği ve gerek Stoch'da gerekse arkadaşında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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