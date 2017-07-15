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Yaşam

Miraz bebek, ilk doğum gününü cezaevinde geçirdi

Hapis cezası alan annesiyle birlikte cezaevinde olan Miraz bebek 1 yaşına girdi

15 Temmuz 2017 21:02

Gülistan Diken Akbaba ile birlikte 7 aylıkken cezaevine giren Miraz bebek 1 yaşına girdi. Miraz bebeğin ailesi ve çok sayıda kişi Maltepe Beşçemeler Meydanı’nda Miraz bebek ve cezaevindeki tüm çocuklar için balon uçurdu. Miraz bebeğin babası Cengiz Zaza Akbaba, “Umarım Miraz’ın 2’nci doğum gününü annesi ile birlikte kutlarız” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 2012 yılında BDP’nin seçim çalışmalarına katılan Gülistan Diken Akbaba, “Örgüt üyeliği’ iddiasıyla hapis cezası aldı. Kararın ardından Akbaba’yla birlikte 7 aylık bebeği Miraz da cezaevine girdi. Akbaba için verilen cezayı onaylayan hakim ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşçemeler Meydanı’nda yapılan etkinlikte konuşan baba Cengiz Zaza Akbaba, “Bayramlarda, doğum günlerinde cezaevindekiler ailelerinin yanında olmalı” diyerek şunları söyledi:

“Oğlum ve annesi 5 aydır suçsuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Bu hukuksuzluğun bir an önce son bulmasını istiyorum. Cezaevi yönetimi Miraz’a ilk doğum günü pastasını bile çok gördü. Biz de Miraz’ın doğum gününü cezaevindeki tüm çocuklar için gökyüzüne balon uçurarak kutladık.”

 

 

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miraz bebekdoğum günüGülistan Diken Akbaba

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