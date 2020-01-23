Miray Daner: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil

Oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile barışma iddialarına son noktayı koydu. Suadiye'de görüntülenen Daner, "Özel hayatımla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.

Uçankuş TV'nin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Daner, Aka ile barışma iddiaları hakkında, "Kubilay ile barışmamız söz konusu değil" dedi.

"Bir ilişkimiz yok"

Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın sosyal medya üzerinden bir kadına yazdığı mesajlar ifşa edilmişti. Kubilay Aka'nın Miray Daner'le ilgili "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" dediği ortaya çıkmıştı. Aldatma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Güzel oyuncu, Kubilay Aka'nın mesajlarının ifşa olmasıyla ilgili ise "Tek söyleyebileceğim bir ilişkimiz olmadığı" dedi.

Kubilay Aka: Tehdit ediliyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının ortaya çıkardığı haberler üzerine programa telefonla bağlanan Aka, "Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum bu kız tarafından. Bu durum için savcılığa başvuracağım. Paylaşımlardan haberdar değilim. Henüz bakmadım da. Ne olursa olsun benim bir insanla aramda özel konuşmaları afişe etmeleri doğru değil. Dün akşam da bunun için karakoldaydım. Savcılıkla çözeceğiz konuyu" diye konuştu.

Konuşmasının devamında, "Tehdit ettiğinde 'böyle bir şey yok, şu an setteyim. Ben sana yalan bir şey söylemedim, bir şey yapmadım' diyerek ifşa etmemesini rica etmiştim. Bazen insanlara güvenirsin ve başına böyle şeyler gelir. Daha yolun çok başındayım. Böyle şeylerle gündeme gelmekten nefret ederim. Böyle şeylere düşkün olan biri değilim sapık da değilim. Kötü bir tecrübe. Artık hukuki bir sürece gireceği için bu konu hakkında çok da konuşmayayım" ifadelerini kullanmıştı.