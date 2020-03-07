T24 LogoT24 Logo
Magazin

Miray Daner’den Boran Kuzum açıklaması

07 Mart 2020 15:13

Özel hayatıyla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Miray Daner, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Daner, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.
 
Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre Daner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Daner, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayak üstü sohbet etti. Daner, “Arkadaşlarım ile alışverişe çıktım, hava çok güzel” dedi. Yakın zamanda bir diziye başlayacağını belirten Daner, “Kısmet olursa yakın zamanda bir dizim başlayacak, ancak cast aşamasını söyleyemem” dedi.
 
Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, “Öyle bir şey yok, biz çok iyi arkadaşız” dedi.

ETİKETLER

boran kuzummiray danerhaberoyuncuyeni diziaşk iddiası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24