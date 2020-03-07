Miray Daner’den Boran Kuzum açıklaması

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre Daner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Daner, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayak üstü sohbet etti. Daner, “Arkadaşlarım ile alışverişe çıktım, hava çok güzel” dedi. Yakın zamanda bir diziye başlayacağını belirten Daner, “Kısmet olursa yakın zamanda bir dizim başlayacak, ancak cast aşamasını söyleyemem” dedi.

Boran Kuzum ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, “Öyle bir şey yok, biz çok iyi arkadaşız” dedi.