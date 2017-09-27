Şanlırfa'da, 2 kardeş arasında miras paylaşımıyla yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer Çelik, kardeşini tabancayla vurup yaraladı. Çelik daha sonra kendisine daha az miras verildiği gerekçesiyle tartıştığı annesi Sode Çelik'i de vurup öldürdü.

Miras yüzünden tartıştığı annesini öldürdü, kardeşini yaraladı

Olay, dün gece Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Çelik ile kardeşi Osman Çelik arasında mal paylaşımı konusunda tartışma çıktı Kısa sürede büyüyen tartışmada Ömer Çelik üzerinde taşıdığı tabancayla kardeşi Osman Çelik'i vurduktan sonra kaçtı. Ömer Çelik, kardeşini ağır yaraladıktan sonra aynı mahalledeki annesinin evine gitti. Ömer Çelik, burada annesi Sode Çelik'le de tartıştı. Yaraladığı kardeşine daha fazla miras verildiğini öne süren Ömer Çelik, tabancasıyla annesi Sode Çelik'e ateş açtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Evde kanlar içerisinde bulunan Sode Çelik, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Osman Çelik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ömer Çelik'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.