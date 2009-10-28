Miranda Kerr pin-up kızı oldu

Victoria’s Secret’ın bebek yüzlü mankeni Miranda Kerr, son iki aydır çekimden çekime koşturuyor.









MİRANDA KERR VİDEO









26 yaşında Avustralyalı model Miranda Kerr, Victoria's Secret iç çamaşırlarının modelliği dışında da başka işlerle haşır neşir olduğunu gözler önüne serdi. Dramatik bir makyaj, iç gıcıklayıcı kostümlerle V Magazine isimli bir Amerikan dergisine konuk olan model, ışık oyunlarıyla süslenen güzelliğini yeniden ortaya koydu.

Foto Galeri





Miu Miu mayosuyla objektiflere poz veren Kerr, bir başka fotoğrafta da külotlu çoraplı halleriyle baştan çıkarıcılığının doruklarındaydı.



Maybelline kozmetik ile Victoria's Secret'in yıllardır modelliğin yapan güzel yıldız, modada yepyeni bir kariyer kapısı açtığını söylüyor.

Miranda Kerr, postmodern pin-up kızı görünümüyle, alışılagelmiş ifadesinden sıyrılmış. 'Lolita' imajından sıkılmışa benzeyen model, delici bakışlarıyla içindeki olgun kadına cesaret veriyor.



Forbes dergisinin en çok kazanan modeller listesinde dokuzuncu sırada yer alıyor. 2008 yılından 2009'a kadar servetinin 3 milyon sterlini bulduğu söyleniyor.



Hollywood'un en beğenilen aktörlerinden Orlando Bloom'la uzun süren bir beraberliği var ve Miranda evlenmek, bir sürü bebeği olsun istiyor.





