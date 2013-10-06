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Miranda Kerr: Mankenler özgüveni en düşük insanlardır

'Çok yorucu ve stresli bir mesleği yapmak için çok fazla enerji harcarsınız. Bu yüzden mankenlerin tanıdığım özgüveni en düşük insanlar olduklarını söyleyebilirim'

06 Ekim 2013 13:24

Kariyerine 13 yaşında başlayan ve 30 yaşına gelinceye kadar başından sayısız kötü olay geçtiğini söyleyen Miranda Kerr, mankenlerin sanıldığının aksine kendilerine pek güvenen insanlar olmadığını söyledi.

Kariyerinin başında iş başvurularından eli boş döndüğünü anlatan Kerr “Mankenlerin mükemmel ve çok güvenli kadınlar olduğu düşünülür. Oysa her başvurunuzda size vücudunuzun en kötü yanları söylenir. Sürekli fiziğinizle ilgili eleştirilirsiniz. İşlere kabul edilmeniz çok zaman alır.

Çok yorucu ve stresli bir mesleği yapmak için çok fazla enerji harcarsınız. Bu yüzden mankenlerin tanıdığım özgüveni en düşük insanlar olduklarını söyleyebilirim.” diye konuştu.

“Ben de kendimi sevebilmek ve kendime güvenebilmek için çok çaba sarfettim” diyen Kerr eşim ve çocuğum sayesinde hayatının en sakin ve güvenli döneminde olduğunu söyledi.

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