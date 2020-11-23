Miranda Kerr: Katy Perry'nin Orlando'yu mutlu etmesine minnettarım

Oyuncu Orlando Bloom ile 2017'de boşanan Avustralyalı model Miranda Kerr, eski eşinin nişanlısı Katy Perry ile ilgili konuştu. Kerr, "Orlando'yu mutlu etmesine minnettarım. Orlando, oğlumun babası ve oğlumun mutluluğu her şeyden önemli" dedi.

Avustralyalı model Miranda Kerr, Orlando Bloom ile üç yıllık evliliğini 2017'de bitirmişti. İkilinin Flynn Christopher adında bir çocukları bulunuyor.

Daha sonra insanı Evan Spiegel ile nikah masasına oturan Kerr, geçtiğimiz gün Cosmopolitan'a verdiği röportajda eski eşinin nişanlısı Katy Perry ile ilgili konuştu.

Eski eşinin nişanlısına teşekkür etti

Kerr, Perry için "Orlando'yu mutlu etmesine minnettarım. Orlando oğlumun babası ve oğlumun mutluluğu her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Katy Perry ve Orlando Bloom da geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

İkili, milyonlarca insanın yaşamını altüst eden koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini iptal etmişti.

Çift, bebekleri Daisy Dove'u ağustos ayında kucaklarına almıştı.